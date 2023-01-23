『浜田商会 CBハービット磯遠投 4-450【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 23時 46分に出品され03月27日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

浜田商会 CBハービット磯遠投 4-450



【商品説明】

・規格:4-450全長（m）:4.5継数:4仕舞（cm）:124自重（ｇ）:272先径/元径（mm）:2.0/25.5適合鉛:8〜15号カーボン率（％）:95



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 126.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。