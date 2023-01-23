『mikihouse(ミキハウス) リーナちゃん アウトドア風リュック(13リットル) ピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 02時 06分に出品され03月20日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

mikihouse(ミキハウス) リーナちゃん アウトドア風リュック(13リットル) ピンク



【商品説明】

・なし

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。