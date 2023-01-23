『NCA認定 ボディコンディショニングポール ロング （専用バッグ付き）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 42分に出品され03月30日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NCA認定 ボディコンディショニングポール ロング （専用バッグ付き）



【商品説明】

・サイズ：φ15cm×98cm

・同梱物：NCA監修 コンディショニング実践ブック

・＜ポール＞材質：[心材]発泡オレフィン系樹脂 [カバー]合成皮革



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。