『NCA認定 ボディコンディショニングポール ロング （専用バッグ付き）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 42分に出品され03月30日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NCA認定 ボディコンディショニングポール ロング （専用バッグ付き）
【商品説明】
・サイズ：φ15cm×98cm
・同梱物：NCA監修 コンディショニング実践ブック
・＜ポール＞材質：[心材]発泡オレフィン系樹脂 [カバー]合成皮革
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 98.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8047円
468 入札履歴
終了
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