『コーチ COACH アップルウォッチ用ベルト 38mm 40mm 41mm SS バブルガム シグネチャーC レザー ピンク 14700208【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 00時 33分に出品され04月27日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コーチ (COACH) は1941年にニューヨーク・マンハッタンで創業されたアメリカ合衆国の高級皮革製品メーカーです。社名の頭文字であるCのモノグラム柄のハンドバッグや財布、パスケースなどが代表的な商品で、柄の種類やレディース・メンズの各ラインによりシグネチャー、オプアートなど豊富なバリエーションを展開しています。
アップルウォッチ 38mm、40mm、41mmのApple Watch専用に作られたレザーストラップ。人気のシグネチャーC柄がエンボス加工されています。 ステンレスの金具で固定されています。
Apple Watch本体は付属しておりません。
仕様：アップルウォッチ 38mm、40mm、41mm用
サイズ：（ベルト幅）20mm
カラー：ピンク
素材：レザー
状態：新品
ラッピング無料です。（ご希望の際は選択ください）
手提げ袋は別途220円となります。
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落札価格8047円
191 入札履歴
終了
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