『スタンダード ビリヤードボールセット 玉【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 05時 18分に出品され04月08日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ビリヤードセントラル ビリヤード用品 ボール ボールセット ゲーム、おもちゃ ビリヤード その他用具

商品コード OTH-BALL-STANDARD-SET