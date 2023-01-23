『Manfrotto ショルダーバッグ NEXTコレクション 14L NEXT ショルダーバッグIIIグレー MB NX-SB-IIIGY【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 04時 17分に出品され04月22日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ショルダーバッグ・グレー 14L MB NX-SB-IIIGY

・・Color:グレーPatternName:単品

・内寸:27x40x13 cm 14L

・外寸:27x40x13 cm 0.39kg ※内寸、外寸の違いは1cm未満です

・体にフィットする三日月型ショルダー

・ミラーレスに最適

・可動式仕切り付きで、カメラと身の回りのアイテムをしっかり収納