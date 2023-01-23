『YAXI K7XX-NMR K7XX-NMR【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 00時 17分に出品され03月16日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「YAXI」より引用"



【商品名】

YAXI K7XX-NMR K7XX-NMR



【商品説明】

・AKG人気ヘッドホンK7xxシリーズ用YAXI製イヤーパッド

・https://www.yaxi.jp/product-gallery/k712-q701/

・アルカンターラとプロテインレザーのハイブリッド

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。