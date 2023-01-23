『サンリオ(SANRIO) シナモロール バニティポーチ(きらめきビジュー) 673862【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 44分に出品され04月18日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンリオ(SANRIO) シナモロール バニティポーチ(きらめきビジュー) 673862



【商品説明】

・(C)2001，2022 SANRIO CO.，LTD.(P)

・ダブルファスナー式開閉。内側:ブラシポケット4(ゴムバンド付き)、オープンポケット1※総柄デザインの部分は、商品によって柄の出方が若干異なります。

・本体サイズ：約23×15×14cm。主な材料・原料：PU、ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー



【サイズ】

高さ : 17.90 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。