『サンリオ(SANRIO) シナモロール バニティポーチ(きらめきビジュー) 673862【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 44分に出品され04月18日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンリオ(SANRIO) シナモロール バニティポーチ(きらめきビジュー) 673862
【商品説明】
・(C)2001，2022 SANRIO CO.，LTD.(P)
・ダブルファスナー式開閉。内側:ブラシポケット4(ゴムバンド付き)、オープンポケット1※総柄デザインの部分は、商品によって柄の出方が若干異なります。
・本体サイズ：約23×15×14cm。主な材料・原料：PU、ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
【サイズ】
高さ : 17.90 cm
横幅 : 21.90 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8047円
552 入札履歴
終了
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