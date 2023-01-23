『タブレット PC 2023 新品割引 10インチ Android12.0 Wi-Fi 4+64GB IPS液晶 SDカード 本体 wi-fi版 在宅勤務 ネット授業 コスパ 特典 取扱【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 20時 12分に出品され04月08日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ご注意

※使用開始後、商品は何か問題がありましたらお問い合わせフォームでご連絡いただければ幸いです。



スペック

CPU：MEDIA MTK6797 10cores

メモリー：2-4GB

ストレージ：32GB-64GB

液晶サイズ：10.1インチ

ファームウェア：Android 10.0/12.0

解像度：2560×1600(IPS)

I/Oポート：内蔵スピーカー、マイク、SIM

(契約simカード使えかねます)

バッテリー：8000mAh

USB：Type-C



商品特徴

Wi-Fi、Bluetooth、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。SIMカードがなくてもWi-Fi経由でインタネットを利用できます。



該当商品はYouTube、U-NEXT、Amazonプライム、Netflix等の視聴アプリは問題なく可動します。

視聴、ゲームなどの多様性機能を提供しています。

大容量バッテリー搭載して、動画鑑賞、電子書籍、音楽鑑賞など時間を気にせずお楽しみいただけます。



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