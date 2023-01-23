『歳暮 ギフト 白ワイン フランソワ カリヨン ピュリニー モンラッシェ ル クロ デュ ヴュー シャトー2018【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 14時 01分に出品され04月30日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 La Revue du Vin de Franceにて、コント・ラフォンやルロワなどと共に、ブルゴーニュで最も偉大な50ドメーヌに選出されたピュリニー・モンラッシェを代表するドメーヌ、フランソワ・カリヨンの単独所有モノポールの、樹齢60年の古樹から造られるリッチで力強い味わいのワイン

フランス，ブルゴーニュ，白ワイン，シャルドネ

Francois Carillon Puligny Montrachet Le Clos du Vieux Chateau2018

フランソワ カリヨン ピュリニー モンラッシェ レ クロ デュ ヴュー シャトー【750ml.】

葡萄品種：シャルドネ100%

樹齢：60年の古樹

畑の面積：0.7ha（モノポール）

収量：約40hl/ha

土壌 : 粘土質が厚い土壌

熟成：バリック11ヶ月(新樽15％）の後、ステンレスタンク7か月熟成