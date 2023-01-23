『歳暮 ギフト 白ワイン フランソワ カリヨン ピュリニー モンラッシェ ル クロ デュ ヴュー シャトー2018【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 14時 01分に出品され04月30日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
La Revue du Vin de Franceにて、コント・ラフォンやルロワなどと共に、ブルゴーニュで最も偉大な50ドメーヌに選出されたピュリニー・モンラッシェを代表するドメーヌ、フランソワ・カリヨンの単独所有モノポールの、樹齢60年の古樹から造られるリッチで力強い味わいのワイン
フランス，ブルゴーニュ，白ワイン，シャルドネ
Francois Carillon Puligny Montrachet Le Clos du Vieux Chateau2018
フランソワ カリヨン ピュリニー モンラッシェ レ クロ デュ ヴュー シャトー【750ml.】
葡萄品種：シャルドネ100%
樹齢：60年の古樹
畑の面積：0.7ha（モノポール）
収量：約40hl/ha
土壌 : 粘土質が厚い土壌
熟成：バリック11ヶ月(新樽15％）の後、ステンレスタンク7か月熟成
フランソワーズ・ベデル コム・オートルフォワ[2001][正規品]シャンパン/辛口/白[750ml]
¥ 8047
赤ワイン 2007 ピエトラドニーチェ カサノヴァ・ディ・ネリ
¥ 8047
赤ワイン オーセイ デュレス 1級 ルージュ 2019 ピエール ボワッソン
¥ 8047
ジェラール ラフェ モレ サン ドゥニ 2019
¥ 8047
ベレッシュ クリュ・セレクショネ コート グラン・クリュ 40 モワ・ド・カーヴ 750ml (アヴィーズ)
¥ 8047
750ml ジャカール ブリュット ブラン ド ブラン 2006 白 正規品 箱なし
¥ 8047
ワイン ワインセット 赤ワイン ワイン福袋 福袋 赤 ワインセット12本 辛口 赤ワインセット
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ドメーヌ ド ラ バスティード コート デュ ローヌ 2021 750ml 赤
¥ 8046
【6本~送料無料】◇[2015] シャトーヌフ デュ パプ ラ キュヴェ デュ パペ 750ml 【クロ デュ モン オリヴェ】 赤 フランス コート デュ ローヌ フルボ
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ベラヴィスタ フランチャコルタ アルマ グラン キュヴェ ブリュット マグナム 1.5Ｌ 1500ml エノテカ イタリア 泡 白 送料無料 本州のみ
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バロン ド ロスチャイルド ブリュッド ロゼ 750ml エノテカ フランス 泡 ロゼ 送料無料 本州のみ
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ドメーヌ ド クリスティア シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ ルネッサンス 750ml 21(TO) フランス 赤ワイン ローヌ 2101050000700
¥ 8044
ドメーヌ ド クリスティア シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ ルネッサンス 750ml 21(TO) フランス 赤ワイン ローヌ 2101050000700
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マルシャン トーズ モレ サン ドニ プルミエ クリュ クロ デ ゾルム 750ml 21(TO) フランス 赤ワイン ブルゴーニュ 2101010009477
¥ 8044
マルシャン トーズ モレ サン ドニ プルミエ クリュ クロ デ ゾルム 750ml 21(TO) フランス 赤ワイン ブルゴーニュ 2101010009477
¥ 8044
トゥーリガ 2009 アルジオラス イタリア・サルディーニャ産赤ワイン Turriga
¥ 8043
落札価格8047円
679 入札履歴
終了
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