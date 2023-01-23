『YR-Advance WRX(VA#) 給油口カーボンカバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 19時 38分に出品され04月22日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 VAB/VAG用



給油口、両面テープで貼るだけです。

ドレスアップに最適です。



ドライカーボン製

クリア塗装済み。



※製品に両面テープは、貼ってあります。

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ＹＲアドバンス

WRX STI VAB S4 VAG

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カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

外装、ボディパーツ タグ YR-Advance

WRX(VA#)

給油口カーボンカバー