『YR-Advance WRX(VA#) 給油口カーボンカバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 19時 38分に出品され04月22日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
VAB/VAG用
給油口、両面テープで貼るだけです。
ドレスアップに最適です。
ドライカーボン製
クリア塗装済み。
※製品に両面テープは、貼ってあります。
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ＹＲアドバンス
WRX STI VAB S4 VAG
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落札価格8047円
68 入札履歴
終了
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