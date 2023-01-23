『ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 19時 38分に出品され03月13日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)



【商品説明】

・【サイズ】・使用時：59×49×37cm ・収納時：50×17×11cm ・ポール：84cm

・【拡張板使用時サイズ】134×49×37cm（拡張板でテーブル2個を連結時）

・【素材】・フレーム：アルミ ・天板：アルミ、竹

・【総重量】・ポール付き：2.5kg ・ポールなし：2.4kg

・【耐熱温度】200度（天板のアルミ部分のみ）

・【耐荷重】30kg（1段で使用時）

・こちらの商品はテーブルランタンポール付きです



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 50.50 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。