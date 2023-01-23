『ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 19時 38分に出品され03月13日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)
【商品説明】
・【サイズ】・使用時：59×49×37cm ・収納時：50×17×11cm ・ポール：84cm
・【拡張板使用時サイズ】134×49×37cm（拡張板でテーブル2個を連結時）
・【素材】・フレーム：アルミ ・天板：アルミ、竹
・【総重量】・ポール付き：2.5kg ・ポールなし：2.4kg
・【耐熱温度】200度（天板のアルミ部分のみ）
・【耐荷重】30kg（1段で使用時）
・こちらの商品はテーブルランタンポール付きです
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 50.50 cm
重量 : 2.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Naturehike ハンモック ナイロン製超軽量化ハンモック 耐久 丈夫 快適 収納便利 アウトドア キャンプ用 旅行 265g超軽量 耐
¥ 8046
NATURE(S) キャンプ チェア タクティカル アーミーグリーンコンパクトチェア サイドポケット Oxford600D生地 アルミフレー
¥ 8046
ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)
¥ 8046
ChillCamping(チルキャンピング) フィールドラック キャンプ アウトドア テーブル 焚き火テーブル フィールドシェルフ
¥ 8046
DOD(ディーオーディー) スワルスエックスハイ 軽量 コンパクト ハイバック チェア X型構造で安定性向上 C1-592-BK
¥ 8045
アウトドア用品 VERNE ベルン TREKKING PAD トレッキングパッド テーブル ブラック
¥ 8045
コールマン(Coleman) チェア レイチェア オリーブ 約3.7kg 2000033808
¥ 8045
KingCamp アウトドア テーブル キャンプ バーベキューテーブル DIY組合 ランタンスタンド 折りたたみ レジャー アルミ ロールテ
¥ 8044
キャンプチェア ウッドチェアー アウトドアチェア ローチェア 折り畳み 収納バッグ付
¥ 8044
キャンプチェア ウッドチェアー アウトドアチェア ローチェア 折り畳み 収納バッグ付
¥ 8044
SITGO アウトドアチェア 折りたたみ椅子 モバイルチェア 高さ調整 コンパクト 組み立て簡単 軽量 滑り止め 休憩 (ブルー)
¥ 8044
ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー
¥ 8044
BAROKURO アウトドア ロールテーブル 折りたたみ テーブル キャンプ ピクニック アルミテーブル キャンプ コンパクト 棚 フィール
¥ 8044
Viaggio+ アウトドア チェア 折りたたみ 木製フレーム キャンプチェア コンパクト ローチェア ウッド 肘掛け
¥ 8044
ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー
¥ 8044
DOD(ディーオーディー) ハンモックスタンド アルミポール 高さ調整可 蚊帳付きハンモック対応 HS1-861-BK ブラック (約)W2
¥ 8043
アンダーブランケット DDハンモック DD Underblanket 断熱材 保温 防寒 ハンモック ハンモック用 アウトドア キャンプ マルチカム
¥ 8043
キャンプチェア アウトドアチェアウッドチェア 折り畳み コンパクト イス 収納バッグ付き
¥ 8043
落札価格8047円
127 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！