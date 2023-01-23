『厚底雪駄 H0710-16 フリーサイズ 茶系色の台 ラタンメッシュ 厚底草履 日本製 軽い 履きやすい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 57分に出品され03月13日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,046円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

厚底雪駄 H0710-16 フリーサイズ 茶系色の台 ラタンメッシュ 厚底草履 日本製 軽い 履きやすい



【商品説明】

・メイン素材: ラタンメシュ100％

・ラタンメッシュ雪駄

・厚底草履

・厚底雪駄

・男性用雪駄

・素材構成: ラタンメシュ100％

・雪駄



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

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※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

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カテゴリ ファッション

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着物、浴衣 タグ 厚底雪駄

H0710-16

フリーサイズ

茶系色の台

ラタンメッシュ

厚底草履

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軽い

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