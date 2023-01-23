『厚底雪駄 H0710-16 フリーサイズ 茶系色の台 ラタンメッシュ 厚底草履 日本製 軽い 履きやすい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 57分に出品され03月13日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,046円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
厚底雪駄 H0710-16 フリーサイズ 茶系色の台 ラタンメッシュ 厚底草履 日本製 軽い 履きやすい
【商品説明】
・メイン素材: ラタンメシュ100％
・ラタンメッシュ雪駄
・厚底草履
・厚底雪駄
・男性用雪駄
・素材構成: ラタンメシュ100％
・雪駄
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格8046円
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終了
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