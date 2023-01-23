『LINE SYSTEM(ラインシステム) クルージャンウキケース 7列 CUC755 55cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 02時 31分に出品され04月12日 02時 31分に終了予定です。即決価格は8,046円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LINE SYSTEM(ラインシステム) クルージャンウキケース 7列 CUC755 55cm



【商品説明】

・列数:7列

・品番:CUC730

・長さ:30cm



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 59.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。