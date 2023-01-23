『LINE SYSTEM(ラインシステム) クルージャンウキケース 7列 CUC755 55cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 02時 31分に出品され04月12日 02時 31分に終了予定です。即決価格は8,046円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LINE SYSTEM(ラインシステム) クルージャンウキケース 7列 CUC755 55cm
【商品説明】
・列数:7列
・品番:CUC730
・長さ:30cm
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 59.20 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8046円
597 入札履歴
終了
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