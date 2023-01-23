『OWNER(オーナー) トリプルフック ST-36RD スティンガートリプルフック 18号 赤 11630【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 13分に出品され03月25日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,046円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OWNER(オーナー) トリプルフック ST-36RD スティンガートリプルフック 18号 赤 11630



【商品説明】

・カラー:赤

・主な対応魚種:ブラックバス トラウト シーバス バス SW

・号数:18号



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 5.90 cm

奥行 : 10.10 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。