『ストライクパック STRIKE PACK PS4 背面パドル/リコイル制御/連射平行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 12時 23分に出品され05月16日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,045円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ストライクパック STRIKE PACK PS4 背面パドル/リコイル制御/連射平行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.19 cm

横幅 : 14.91 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。