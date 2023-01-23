『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 57分に出品され03月06日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,045円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ
【商品説明】
・わずか約132gの軽量設計で快適な装着感を実現
・コンパクト軽量な30mmドライバーでも高精細な音楽再生を実現
・ワイヤレスでも高音質なAACに対応で音質劣化の少ないリスニングを実現
・持ち運びしやすく、コンパクトになるスイーベル機構を採用
・最大35時間再生可能 高音質設計のbluetooth対応ワイヤレスヘッドホン
・耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作
・通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.0
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8045円
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