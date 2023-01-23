『Lartisanキャットブリーダー監修 猫 壁紙保護シート はがせる 壁紙シール 90ｃｍ×10ｍ爪とぎ防止シート ひっかき 防止 落書き対【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 52分に出品され03月10日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,045円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 5.50 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・【きれいに貼りやすい】壁紙シートの裏紙に1cm方眼マス目入りなので綺麗な形でカットしやすく、適度な厚みがあるので貼りやすい。貼り直しもできるので微調整もラクラク！

・【はがせる粘着タイプ】豊富な経験持つペット用品デザイナーとシート専門工場が共同開発壁紙保護シート、最適な粘着力を持っています。特殊粘着剤を使っているため使用後に壁紙の下地を傷めないで壁紙の下地を傷めないように剥がしやすいです。賃貸マンションや新築にも安心に使えます。

・【優しい素材＆防水】強化したPVC素材を使用して、無毒エコ素材なのでペットが舐めても安心できます。適度な厚みで、とても頑丈です。爪とぎ・引掻き対策だけではなく、防水性、耐酸性、耐油性などにも優れているので、防カビと汚れ防止に