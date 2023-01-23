『Lartisanキャットブリーダー監修 猫 壁紙保護シート はがせる 壁紙シール 90ｃｍ×10ｍ爪とぎ防止シート ひっかき 防止 落書き対【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 52分に出品され03月10日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,045円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包目安サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 5.50 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・【きれいに貼りやすい】壁紙シートの裏紙に1cm方眼マス目入りなので綺麗な形でカットしやすく、適度な厚みがあるので貼りやすい。貼り直しもできるので微調整もラクラク！
・【はがせる粘着タイプ】豊富な経験持つペット用品デザイナーとシート専門工場が共同開発壁紙保護シート、最適な粘着力を持っています。特殊粘着剤を使っているため使用後に壁紙の下地を傷めないで壁紙の下地を傷めないように剥がしやすいです。賃貸マンションや新築にも安心に使えます。
・【優しい素材＆防水】強化したPVC素材を使用して、無毒エコ素材なのでペットが舐めても安心できます。適度な厚みで、とても頑丈です。爪とぎ・引掻き対策だけではなく、防水性、耐酸性、耐油性などにも優れているので、防カビと汚れ防止に
ottostyle.jp 猫爪とぎポール つめとぎ キャットツリー 据え置き 120cmロングタイプ 極太(直径約20cm) ベージュ 綿縄
¥ 8043
カリカリーナ 爪とぎ スツール レッド グランデ
¥ 8040
キャットタワー 猫タワー 猫用 爪とぎ サボテン型 ネコポール 麻縄 手巻き 可愛い つめとぎ 猫の木 多頭飼い 運動不足解消 安定性 組立簡単 子猫から大型猫 遊び
¥ 8039
骨伝導イヤホン bluetooth 5.0 ワイヤレスヘッドフォンK3 防水IPX8 音漏れなし 16GB SDカード 8時間連続使用 鼓膜を傷
¥ 8038
骨伝導イヤホン bluetooth 5.0 ワイヤレスヘッドフォンK3 防水IPX8 音漏れなし 16GB SDカード 8時間連続使用 鼓膜を傷
¥ 8038
爪とぎ アメリカImperialCat インペリアルキャット 猫用爪とぎ スクラッチスヌーズ 3イン1
¥ 8036
カリカリーナ mini スツール スタンダードサイズ用 ホワイト
¥ 8036
RAKU新型猫用爪とぎ 天板２枚付き キャットハウス キャットタワー ダンボールハウス 爪とぎ兼ベッド 猫箱 二階 組み立て式 高密度段ボー
¥ 8034
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め
¥ 8033
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
¥ 8033
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
¥ 8033
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
¥ 8033
落札価格8045円
419 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！