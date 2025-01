おもちゃ 爆丸 爆032 スペシャル対戦セット【2024年最新】

商品情報

その他ゲーム、おもちゃ

【商品名】

爆丸 爆032 スペシャル対戦セット



【商品説明】

・(c)S/T/N/BBP PROJECT, TV TOKYOTM & (c) Spin Master Ltd. All rights reserved.Distributed under license from Spin Master Ltd(.c) TOMY

・対象年齢 :6才以上

・電池は使用しません。



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 44.40 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。