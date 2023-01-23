『おもちゃ 爆丸 爆032 スペシャル対戦セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 15時 32分に出品され03月16日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ゲーム、おもちゃ
【商品名】
爆丸 爆032 スペシャル対戦セット
【商品説明】
・(c)S/T/N/BBP PROJECT， TV TOKYOTM & (c) Spin Master Ltd. All rights reserved.Distributed under license from Spin Master Ltd(.c) TOMY
・対象年齢 :6才以上
・電池は使用しません。
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 44.40 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8044円
603 入札履歴
終了
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