『おもちゃ 爆丸 爆032 スペシャル対戦セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 15時 32分に出品され03月16日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ゲーム、おもちゃ

【商品名】

爆丸 爆032 スペシャル対戦セット



【商品説明】

・(c)S/T/N/BBP PROJECT， TV TOKYOTM & (c) Spin Master Ltd. All rights reserved.Distributed under license from Spin Master Ltd(.c) TOMY

・対象年齢 :6才以上

・電池は使用しません。



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 44.40 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ おもちゃ

爆丸

爆032

スペシャル対戦セット