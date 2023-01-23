『盆栽妙 作家 鉢 3.5号 フチ櫛目中深 鉢 伊藤光伸作 幅12cm×高さ5cm 盆栽 鉢【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 29分に出品され03月08日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

盆栽妙 作家 鉢 3.5号 フチ櫛目中深 鉢 伊藤光伸作 幅12cm×高さ5cm 盆栽 鉢



【商品説明】

・どっしりと安定感のある形状

・幅12cm×高さ5cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。