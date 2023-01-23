『盆栽妙 作家 鉢 3.5号 フチ櫛目中深 鉢 伊藤光伸作 幅12cm×高さ5cm 盆栽 鉢【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 29分に出品され03月08日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
盆栽妙 作家 鉢 3.5号 フチ櫛目中深 鉢 伊藤光伸作 幅12cm×高さ5cm 盆栽 鉢
【商品説明】
・どっしりと安定感のある形状
・幅12cm×高さ5cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8044円
224 入札履歴
終了
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