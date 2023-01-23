『VIC FIRTH ドラムペダル用ビーター ミディアムフェルト w/フリース VIC-VKB3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 21時 59分に出品され04月28日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VIC FIRTH ドラムペダル用ビーター ミディアムフェルト w/フリース VIC-VKB3
【商品説明】
・オーバル形状で、フェルトにフリース(羊毛)を巻いたソフトタッチのタイプ。
・フットペダル用ビーター
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 23.30 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8044円
181 入札履歴
終了
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