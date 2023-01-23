『アンブロ バックパック バックパックM 消臭 UUANJA01 ブラック/マリングリーン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 01時 15分に出品され04月18日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アンブロ バックパック バックパックM 消臭 UUANJA01 ブラック/マリングリーン



【商品説明】

・タテ47cmxヨコ30cmxマチ19cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル

・重量:710g



【サイズ】

高さ : 6.59 cm

横幅 : 39.79 cm

奥行 : 47.79 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アンブロ

バックパック

バックパックM

消臭

UUANJA01

ブラック/マリングリーン