『アンブロ バックパック バックパックM 消臭 UUANJA01 ブラック/マリングリーン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 01時 15分に出品され04月18日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ バックパック バックパックM 消臭 UUANJA01 ブラック/マリングリーン
【商品説明】
・タテ47cmxヨコ30cmxマチ19cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
・重量:710g
【サイズ】
高さ : 6.59 cm
横幅 : 39.79 cm
奥行 : 47.79 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8044円
117 入札履歴
終了
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