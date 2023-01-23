『ティムコ(TIEMCO) ライン SAフリークエンシィ シンキング VI WF7S 117302【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 20時 15分に出品され04月20日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) ライン SAフリークエンシィ シンキング VI WF7S 117302



【商品説明】

・新生SAのニューシリーズ、フリークエンシーのシンキングラインです



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 14.22 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。