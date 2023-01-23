『SAIJI ラップデスク 折りたたみテーブル ノートパソコンスタンド ミニテーブル「安定性強化版」机 ローテーブル ベッドテーブル ノートP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 29分に出品され03月17日 01時 29分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SAIJI ラップデスク 折りたたみテーブル ノートパソコンスタンド ミニテーブル「安定性強化版」机 ローテーブル ベッドテーブル ノートP



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 53.60 cm

奥行 : 69.80 cm

重量 : 4.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。