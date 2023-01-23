『日本ヒルズ・コルゲート SDアダルト大型犬種用成犬用12kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 29分に出品され04月04日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大型犬種の成犬期の元気な体をサポートする栄養バランス。理想的な栄養バランスで大型犬種の関節・軟骨の健康を維持。
【原材料】
トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、トリ肉エキス、植物性油脂、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、米、加水分解豚軟骨、加水分解甲殻類、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン
【保証成分】
たんぱく質19.5％以上、脂質13.0％以上、粗繊維3.0％以下、灰分6.0％以下、水分10.5％以下
【エネルギー】
371kcal
【商品サイズ】
135×400×675
【給与方法】
25kg340g、30kg390g、35kg435g、40kg480g、45kg525g、50kg570g、55kg610g、60kg650g、70kg730g、80kg810g
【賞味期限】
20ヶ月
【原産国または製造地】
チェコ
JANコード：0052742015286
日本ヒルズ・コルゲート SDライト小粒肥満傾向の成犬用12kg
¥ 8043
日本ヒルズ・コルゲート SDアダルト小粒成犬用12kg
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バクチャーペット 10cc 日本製
¥ 8031
落札価格8043円
479 入札履歴
終了
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