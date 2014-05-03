『猫ベッド ふわふわ 小型犬用 鶏の模様 丸型 高反発 クッション ソファ ペットベッド ぐっすり眠る 可愛い もこもこ 暖かい 寒さ対策 防寒 ペットマット 寝床【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 00分に出品され03月20日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 猫ベッド ふわふわ 小型犬用 鶏の模様 丸型 高反発 クッション ソファ ペットベッド ぐっすり眠る 可愛い もこもこ 暖かい 寒さ対策 防寒 ペットマット 寝床