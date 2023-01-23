『アヴィレックス EAGLE 2wayショルダーバッグ AVX3522 クロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 36分に出品され04月02日 06時 36分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アヴィレックス EAGLE 2wayショルダーバッグ AVX3522 クロ



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長135.5cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ20cmxヨコ33cmxマチ6cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステルキャンバス(撥水加工)

・重量:470g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アヴィレックス

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AVX3522

クロ