『アヴィレックス EAGLE 2wayショルダーバッグ AVX3522 クロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 36分に出品され04月02日 06時 36分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アヴィレックス EAGLE 2wayショルダーバッグ AVX3522 クロ
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長135.5cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ20cmxヨコ33cmxマチ6cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステルキャンバス(撥水加工)
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8043円
237 入札履歴
終了
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