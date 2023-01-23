VILOCY ビロシー リュック 完全防水 18L ロールトップ リュックサック バックパック ドライバッグ レディース メンズ アウトドア【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

VILOCY ビロシー リュック 完全防水 18L ロールトップ リュックサック バックパック ドライバッグ レディース メンズ アウトドア



【商品説明】

・ウェルダー加工： 生地を特殊加工で縫い目なく圧着し、防水性能だけでなく高い耐久性を実現した。

・サイズ：(容量18L)縦：40cm～55cm/横：40cm/マチ：20cm/重さ1kg；

・大容量：本体は仕切りのない構造なので、大きな物でも楽々収納。容量を無駄なく使うことが可能になっている。

・完全防水：防水性の高さとスタイリッシュな質感で500D PVCを使ったリュック。ファスナーには止水ファスナーを採用。 水だけでなく汚れにも強い丈夫な素材なので、タフに使える。 雨が多い時期に適した仕様である。

・快適な負い心地：パッド入り背中パネルとパッド入りショルダーストラップ、疲労を緩和する



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。