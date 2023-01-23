『名入れ ギフト プレゼント クリスタル盾 DP-16C 小 サンドブラスト彫刻 表彰楯 記念品 感謝状 お祝い 父の日 社内表彰 表彰状 認定証【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 57分に出品され04月27日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 名入れ クリスタル盾 DP-16C サイズ小

上部をウェーブカットしたデザインとホログラム加工が施されたトライアングルスタンドがマッチしたおしゃれな楯です。



ガラス彫刻

イラストの線や文字に奥行きがあり、美しい陰影を作り出すサンドブラスト彫刻

材 質

エコロジークリスタルガラス

サイズ

幅115mm × 奥行50mm × 高さ140mm

彫刻箇所

本体 ＊台座部加工不可

包 装

化粧箱入り

用 途

トロフィ 優勝トロフィー 記念トロフィー 優勝カップ 記念品 表彰状 社内表彰 優秀者表

彰 卒業記念 卒団記念 引退記念 退職記念 周年記念 竣工記念 創設記念 創立記念 設立記

念 ゴルフコンペ ホールインワン ゴルフ 野球 サッカー バレーボール バスケットボール

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