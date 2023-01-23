『名入れ ギフト プレゼント クリスタル盾 DP-16C 小 サンドブラスト彫刻 表彰楯 記念品 感謝状 お祝い 父の日 社内表彰 表彰状 認定証【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 57分に出品され04月27日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
名入れ クリスタル盾 DP-16C サイズ小
上部をウェーブカットしたデザインとホログラム加工が施されたトライアングルスタンドがマッチしたおしゃれな楯です。
ガラス彫刻
イラストの線や文字に奥行きがあり、美しい陰影を作り出すサンドブラスト彫刻
材 質
エコロジークリスタルガラス
サイズ
幅115mm × 奥行50mm × 高さ140mm
彫刻箇所
本体 ＊台座部加工不可
包 装
化粧箱入り
用 途
トロフィ 優勝トロフィー 記念トロフィー 優勝カップ 記念品 表彰状 社内表彰 優秀者表
彰 卒業記念 卒団記念 引退記念 退職記念 周年記念 竣工記念 創設記念 創立記念 設立記
念 ゴルフコンペ ホールインワン ゴルフ 野球 サッカー バレーボール バスケットボール
テニス ラグビー 陸上 マラソン スポーツ大会 イベント 優勝 優秀賞 敢闘賞 プレゼント
ギフト プレゼント 名入れ記念品 認定証 合格証 感謝状 父の日 母の日 敬老の日 結婚証明書
クリスタル トロフィー RG4804B 高さ23.5cm 文字入れ無料
¥ 8008
リトルダル/ Little DAL+ Pisces ピーシーズ LP-505
¥ 7992
【プレート彫刻無料】トロフィーTO-3260-C 表彰・記念品・賞品・レプリカ
¥ 7989
【プレート彫刻無料】優勝カップCA-1171-C 表彰・記念品・レプリカ
¥ 7989
【プレート彫刻無料】優勝カップCA-1170-C 表彰・記念品・レプリカ
¥ 7989
【プレート彫刻無料】ガラス製ブロンズBW-2308-C ガラス製トロフィー・表彰・記念品・レプリカ
¥ 7989
フットボールトロフィー ブロンズ仕上げ
¥ 7980
松下徽章 トロフィー VTX.3512-B ゴルフ（男） Bタイプゴルフ男
¥ 7970
松下徽章 トロフィー VTX.3512-A ゴルフ（女） Aタイプゴルフ女
¥ 7970
松下徽章 トロフィー VTX.3512-A ゴルフ（男） Aタイプゴルフ男
¥ 7970
松下徽章 ノーブルカップ No.2114-B Bタイプ
¥ 7970
松下徽章 ノーブルカップ No.2106-C Cタイプ
¥ 7970
松下徽章 トロフィー VTX3520 B ゴルフ男
¥ 7970
松下徽章 トロフィー VTX3520 B ゴルフ女
¥ 7970
トロフィー クリスタルトロフィー CR-20C(中) 名入れ オリジナル 記念品 表彰状 退職記念 周年記念 創立記念 ゴルフ ホールインワン スポーツ大会 イベント
¥ 7970
ゴルフ【文字無料】高さ225ｍｍ 優勝カップ コンペ景品 ゴルフ盾 トロフィー ゴルフコンペ景品 ゴルフ優勝カップ ニアピン ドラコン W-FCL144-Ａ
¥ 7970
Cheekiステンレススチールウォーターボトル、断熱クラシック範囲(1?L / 34オンス、再利用可能なメタルスポーツ魔法瓶、BPAフリ 平行輸入
¥ 7946
Yinkin ゴールドアワードメダル24点セット サッカーメダル オリンピックスタイル ゴールドメタルメダル リボン付き キッズゲーム 並行輸入
¥ 7928
落札価格8043円
821 入札履歴
終了
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