『PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 51分に出品され03月27日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8042円
124 入札履歴
終了
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