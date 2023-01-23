『PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 51分に出品され03月27日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。