『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（120cm）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 00時 34分に出品され04月27日 00時 34分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（120cm）
【商品説明】
・猫ちゃんが楽しく遊びながらストレスと運動不足が解消できる。遊びだけでなく、快適に寝たり、ゆっくりくつろぐこともできる。
・猫飼いの友人にのプレゼントとして最適。パッケージ：橋*1+固定マウント*2+取り付け部品
・素材：エコボード、麻ひも ご注意：乾燥な状態に保ってください。清浄剤、消毒剤などに接触しない。
・高品質木製、安全無毒。ナチュラルな風合い、お部屋のインテリアに合わせやすい。
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 2.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8042円
891 入札履歴
終了
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