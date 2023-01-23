『Cocoon(コクーン) モスキートネット ウルトラライト12550064 シルトグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 40分に出品され04月27日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cocoon(コクーン) モスキートネット ウルトラライト12550064 シルトグリーン
【商品説明】
・※製品はモスキートネットのみとなり、ハンモック本体は付属いたしません。
・収納サイズ：19cm×8cm
・素 材：ナイロンメッシュ
・重 量：190g
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 21.90 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8042円
266 入札履歴
終了
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