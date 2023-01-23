『Cocoon(コクーン) モスキートネット ウルトラライト12550064 シルトグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 40分に出品され04月27日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cocoon(コクーン) モスキートネット ウルトラライト12550064 シルトグリーン



【商品説明】

・※製品はモスキートネットのみとなり、ハンモック本体は付属いたしません。

・収納サイズ：19cm×8cm

・素 材：ナイロンメッシュ

・重 量：190g



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 21.90 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。