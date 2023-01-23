『デコラピンキーズ スーツドレスセット ボレロワンピース ガールズ ネイビー 120cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 54分に出品され03月31日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デコラピンキーズ スーツドレスセット ボレロワンピース ガールズ ネイビー 120cm
【商品説明】
・SIZE:120 ボレロ(肩幅:28.5cm 袖丈:39cm 身幅:35.5cm 着丈:27cm)ワンピース(肩幅:26cm 身幅:33cm 着丈:60cm)
・SIZE:130 ボレロ(肩幅:30cm 袖丈:42.5cm 身幅:37cm 着丈:30cm)ワンピース(肩幅:28cm 身幅:35cm 着丈:64cm)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
卒業式 入学式 スーツ 男の子 110 120 130 140 150 160 ジャケット ズボン 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 3点セット
¥ 8040
ミキハウス トレーナー 男の子 女の子 ベビー キッズ 子供服 長袖 ロゴ クリスマス プレゼント 10-5604-826
¥ 8040
Chaser Kids 男の子用 ファッション 子供服 パーカー スウェット Graffiti Saturn Zip-Up Hoodie (Little Kids/Big Kids) - Black White
¥ 8039
卒業式 入学式 スーツ 女の子 女子 高校生 フォーマルスーツ 中学生 レデイース コート ジャケット スカート セット 卒服 チェック柄 M L 発表会 入学式
¥ 8039
卒業式 入学式 スーツ 女の子 女子 高校生 フォーマルスーツ 中学生 レデイース コート ジャケット スカート セット 卒服 チェック柄 M L 発表会 入学式
¥ 8039
ボンマックス LCK79001オーバーオールエプロン 8インディゴネイビー Lサイズ
¥ 8038
DALPONTE(ダウポンチ) 裏付きナイロンウインドブレーカージャケット ブラック M DPZ92
¥ 8038
HABITUAL girl 女の子用 ファッション 子供服 ドレス Hi-Low Ruffle Dress (Big Kids) - Lime
¥ 8037
（Prices down2）こども 木綿着物と木綿帯の子ども用着物セット120cm、130cm、140cm 着物6柄×帯6柄 女の子着物 ジュニア着物、キッズ着物 子供SS2312kkd10
¥ 8037
（Prices down2）こども 木綿着物と木綿帯の子ども用着物セット120cm、130cm、140cm 着物6柄×帯6柄 女の子着物 ジュニア着物、キッズ着物 子供SS2312kkd10
¥ 8037
（Prices down2）こども 木綿着物と木綿帯の子ども用着物セット120cm、130cm、140cm 着物6柄×帯6柄 女の子着物 ジュニア着物、キッズ着物 子供SS2312kkd10
¥ 8037
KIDSCOOL SPACE Kid Boy Girl Small Bib Pocket Ripped Adjustable Straps Jean
¥ 8036
KIDSCOOL SPACE Kid Boy Girl Small Bib Pocket Ripped Adjustable Straps Jean
¥ 8036
Arctix Infant/Toddler Chest High Snow Bib Overalls， Loose Floral， 4T
¥ 8036
KIDSCOOL SPACE Boy Girl Cute Overalls，Fashion Washed Denim Jumpsuit， Blue，
¥ 8036
アウトドアウェア ザ・ノース・フェイス 23秋冬 WUROS TREK LIGHT JACKET(ウーロストレックライトジャケット)キッズ 150cm マンダリン(MD)
¥ 8036
アウトドアウェア ザ・ノース・フェイス 23秋冬 WUROS TREK LIGHT JACKET(ウーロストレックライトジャケット)キッズ 150cm マンダリン(MD)
¥ 8036
アンダー アーマー Under Armour Kids Freedom Rival Big Flag Logo Hoodie (Big Kids) キ
¥ 8036
落札価格8042円
131 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！