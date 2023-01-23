『Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 14分に出品され03月06日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大40時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意
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落札価格8042円
784 入札履歴
終了
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