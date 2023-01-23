Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大40時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック



【商品説明】



Previous page あなたのコアに、とどく音。多様化するライフスタイルの中、一人一人の欲しい機能、好みの音色、美しいと思えるデザイン、そのすべてに寄り添えるオーディオブランドでありたい。Ankerのノウハウ、バッテリー技術を受け継ぎながら、新鋭のオーディオテクノロジーを駆使したプロダクトを生み出しつづけます。 おすすめ商品 Next page



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意