『Anker Anker 633 USB-C Hub (8-in-1) B2C - UN Gray Iteration 1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 20時 52分に出品され03月07日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Anker Anker 633 USB-C Hub (8-in-1) B2C - UN Gray Iteration 1



【商品説明】

・8???|?[?g???????F?p?X?X???[?}???[?d????￥??USB Power Delivery????????USB-C?|?[?g?A2???f?[?^?]???pUSB-A 3.2?|?[?g?A4K (60Hz) ?????HDMI?|?[?g?A?C?[?T?l?b?g?|?[?g?AmicroSD ?? SD?J?[?h?X???b?g?A3.5mm?I?[?f?B?I?W???b?N???????1???n?u???￥?????????B

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【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。