『CD)石井竜也/龍（初回出荷限定盤）（Blu-ray付） (SRCL-9725)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 22時 57分に出品され04月19日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ただ今、お取扱い外です】 メディア：CD / 2018/04/18発売 / 【初回限定盤/3CD+Blu-ray+写真集】米米CLUBの石井竜也のベスト盤。2018年のパフォーマンスツアーを記念した本作は、ネオジャパネスクを提唱した和風テイストのナンバーを取り揃えたCD3枚組。それぞれ龍をコンセプトにしたタイトルを付けた、エンターテインメント性の高い作品だ。[カテゴリ:石井竜也][6]
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落札価格8042円
795 入札履歴
終了
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