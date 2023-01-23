『EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA45 クロ 01【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 07分に出品され03月19日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA45 クロ 01



【商品説明】

・サイズ/約33×49×21cm 容量：約30L

・ポケット/外側ポケット：サイドオープンポケット×2、ファスナーポケット×3（オープンポケット×2、ファスナーポケット×1） 内側ポケット：ファスナーポケット×1、クッションパッド入りポケット×1

・生産国/中国

・素材/840Dナイロン （テフロン加工）

・重さ/約685g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 40.29 cm

奥行 : 57.70 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。