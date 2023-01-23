『EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA45 クロ 01【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 07分に出品され03月19日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA45 クロ 01
【商品説明】
・サイズ/約33×49×21cm 容量：約30L
・ポケット/外側ポケット：サイドオープンポケット×2、ファスナーポケット×3（オープンポケット×2、ファスナーポケット×1） 内側ポケット：ファスナーポケット×1、クッションパッド入りポケット×1
・生産国/中国
・素材/840Dナイロン （テフロン加工）
・重さ/約685g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 40.29 cm
奥行 : 57.70 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8042円
357 入札履歴
終了
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