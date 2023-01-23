『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 44分に出品され03月08日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 75.50 cm

重量 : 2.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。