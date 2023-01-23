『ちびソメ カドリー(Cuddly) 猫のぬいぐるみ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 10時 34分に出品され03月11日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ちびソメ カドリー(Cuddly) 猫のぬいぐるみ
【商品説明】
・カラー:灰トラ
・体重:約３６０ｇ
・生産地:MADE IN JAPAN
・素材：高級アクリルボア
・身長:約２６ｃｍ
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 24.90 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8041円
778 入札履歴
終了
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