『ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 紺 ネイビー n【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 15分に出品され03月29日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 紺 ネイビー n



【商品説明】

・タテ37cmxヨコ24cmxマチ10cm

・ポケットの数:4(外側0/内側4)

・メイン素材: レザー

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: マグネット

・表地: 本体：ポリエステル、付属：牛革

・重量:520g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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