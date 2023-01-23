『Umora キャットタワー 壁に付着 飛び込み台 猫用 木製 (2*20*24.5CM)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 13時 50分に出品され03月29日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Umora キャットタワー 壁に付着 飛び込み台 猫用 木製 (2*20*24.5CM)
【商品説明】
・材質：ニュージーランドの松木 サイズ：23*14.6cm(S)，40*30cm(L)
・棚の上の板は、あなたの猫が十分にスペースを移動したり、跳び、歩くことができます。
・棚の高さはあなた自身で决めることができて、多くの層のデザインはあなたの猫のよじ登る本能を満たすことです。
・見かけはきれいです。そして、制作が精良なのにがっちりです。
・高い品質のデザインは、ネジと壁の付着しやすい。部屋の空間を節約して、あなたの部屋をめちゃくちゃにすることを心配しなくていいです。
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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Umora キャットタワー 壁に付着 飛び込み台 猫用 木製 (2*20*24.5CM)
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落札価格8041円
174 入札履歴
終了
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