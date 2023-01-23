『GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 49分に出品され03月31日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール
【商品説明】
・サイズ：高さ16cm x 幅20cm x 奥行14.5cm
・ブランド名：Go Fetch
・商品名：ラバーツイストボール １２Ｐ ＢＯＸ
・生産国：中国
・重量/容積：537g
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8041円
941 入札履歴
終了
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