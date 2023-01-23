『GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 49分に出品され03月31日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール



【商品説明】

・サイズ：高さ16cm x 幅20cm x 奥行14.5cm

・ブランド名：Go Fetch

・商品名：ラバーツイストボール １２Ｐ ＢＯＸ

・生産国：中国

・重量/容積：537g



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。