『勝星 ウレタンコーティング手袋 ロングフィットライナー白 WH-500 M 10双組×5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 06時 19分に出品され03月19日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

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軽作業などに手軽に使える使い心地の良い手袋です。



サイズ 個装サイズ：24×12×11cm 重量 個装重量：340g 素材・材質 繊維部:ナイロン(13G)

樹脂部:ポリウレタン 仕様 手洗い可能

生産国 中国



fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー ガーデニング・DIY・防殺虫 ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ DIY、工具 庭、ガーデニング ガーデニングウェア その他ガーデニングウェア

商品コード 1597694