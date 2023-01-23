『勝星 ウレタンコーティング手袋 ロングフィットライナー白 WH-500 M 10双組×5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 06時 19分に出品され03月19日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,041円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|軽作業などに手軽に使える使い心地の良い手袋です。
|サイズ
|個装サイズ：24×12×11cm
|重量
|個装重量：340g
|素材・材質
|繊維部:ナイロン(13G)
樹脂部:ポリウレタン
|仕様
|手洗い可能
|生産国
|中国
商品カテゴリ
商品コード
1597694
おたふく手袋/スベリ止付軍手 ビニライン(茶・黄) 12双入/品番:210 サイズ：フリー カラー：茶
¥ 8040
■ラッキーワーカー 豚革クレストレンジャーマジック 803 3L 白 8033L(4953874)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■ラッキーワーカー 溶接用革手袋 (内縫) 609 フリー 609(5060226)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■ラッキーワーカー 溶接用革手袋 (内縫) 609 フリー 609(5060226)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■ラッキーワーカー 豚革クレストレンジャーマジック 803 3L 白 8033L(4953874)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■柏田 牛床革5本指熔手 外縫い フリー C502(4790536)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
¥ 8039
■柏田 牛床革5本指熔手 外縫い フリー C502(4790536)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
¥ 8039
■柏田 牛床革熔手3本指ハミ出し入り フリー SC300HY(4784292)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
¥ 8039
■柏田 牛床革熔手3本指ハミ出し入り フリー SC300HY(4784292)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
¥ 8039
■川西 ブラウンレザー牛床革オイル内綿背縫Mサイズ 2267M(2285009)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■川西 ブラウンレザー牛床革オイル内綿背縫Mサイズ 2267M(2285009)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■川西 ブラウンレザー牛床革オイル内綿背縫Lサイズ 2267L(2285008)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
■川西 ブラウンレザー牛床革オイル内綿背縫Lサイズ 2267L(2285008)×10[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
¥ 8039
イヴ エヴァン パンプス ローファー 牛 皮 本 革 婦人靴 スクエアトゥ チャンキーヒール フラット ローヒール 甲高 ゆったり 幅広 外
¥ 8039
Gotega 2 Pack Waterproof Rubber Vinyl Apron with 2 Pockets， 40 Heavy Duty
¥ 8036
MILCIL Apron for Women， Gardening Garden Apron， Kitchen Apron Half Cute Flo
¥ 8036
高儀 EARTH MAN 草刈用 ワンタッチメッシュエプロン フリーサイズ
¥ 8036
csf 防寒用巻きエプロン「あったかロンジー」 (黒， L?LL（長さ900mm 幅155mm）)
¥ 8033
落札価格8041円
879 入札履歴
終了
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