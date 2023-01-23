『704ピース ジグソーパズル 夕暮れのモン・サン・ミッシェル ラージピース ピュアホワイト(51x73.5cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 17時 46分に出品され05月12日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

704ピース ジグソーパズル 夕暮れのモン・サン・ミッシェル ラージピース ピュアホワイト(51x73.5cm)



【商品説明】

・対象年齢 :6歳から

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :51×73.5cm



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。