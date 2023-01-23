『Rawlings(ローリングス) Bグレード GR9FHGN65 軟式グラブ HOHゴールドカモ N65 オールラウンド グローブ CAMO【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 21時 42分に出品され04月04日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軟式グラブ HOHゴールドカモ N65 オールラウンド グローブ CAMO サイズ11.75インチ



GOLDシリーズとホワイトカモ柄レザーのコラボレーション。

オーダーグラブでは対応できない19FW限定仕様モデル



【カラー】

RD×B×W レッド×ブック×ホワイト



【素材】

表革・裏革／天然皮革



【利き手】

LH : 右投げ

RH : 左投げ