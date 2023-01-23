『キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 17分に出品され03月31日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。