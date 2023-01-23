『DOD(ディーオーディー) バッグインベッド バッグに入る軽量ベッド ツーリングにも CB1-510T ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 16分に出品され04月21日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOD(ディーオーディー) バッグインベッド バッグに入る軽量ベッド ツーリングにも CB1-510T ベージュ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8040円
698 入札履歴
終了
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