『水耕栽培 セット 水耕栽培キット 家庭菜園 すいこう栽培キット 室内 野菜栽培セット 花、果物/野菜モード 植物育成LEDライト 高さ調節可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 32分に出品され03月09日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
水耕栽培 セット 水耕栽培キット 家庭菜園 すいこう栽培キット 室内 野菜栽培セット 花、果物/野菜モード 植物育成LEDライト 高さ調節可
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 42.70 cm
重量 : 1.77 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8040円
473 入札履歴
終了
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