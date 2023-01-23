『水耕栽培 セット 水耕栽培キット 家庭菜園 すいこう栽培キット 室内 野菜栽培セット 花、果物/野菜モード 植物育成LEDライト 高さ調節可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 32分に出品され03月09日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

水耕栽培 セット 水耕栽培キット 家庭菜園 すいこう栽培キット 室内 野菜栽培セット 花、果物/野菜モード 植物育成LEDライト 高さ調節可



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 42.70 cm

重量 : 1.77 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。