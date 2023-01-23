『カールカナイ ゴルフ 撥水 モノトーン ロゴ フェイスガード プルオーバー シャツ 221KG1104 ブラック XXXL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 38分に出品され03月16日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カールカナイ ゴルフ 撥水 モノトーン ロゴ フェイスガード プルオーバー シャツ 221KG1104 ブラック XXXL



【商品説明】

・サイズ S M L XL 2XL 3XL

・メイン素材: ポリエステル95% ， ポリウレタン5%

・素材構成: 95% ポリエステル， 5% ポリウレタン

・裄丈 86.5 89 91.5 94 96.5 99

・身丈 66 69 72 75 78 81

・身幅 50 53 56 59 62 65



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 28.90 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。