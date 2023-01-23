『コールマン ダッチオーブンSF(8インチ) 170-9393【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 01分に出品され03月06日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,040円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン ダッチオーブンSF(8インチ) 170-9393
【商品説明】
・お薦めメニュー:揚げ物、燻製
・サイズ:直径約20×10cm、内径/直径約18.5×8(h)cm
・付属品:ケース、リッドリフター
・材質:鋳鉄、他
・質量:約3.5kg
【サイズ】
高さ : 13.10 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 4.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8040円
311 入札履歴
終了
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